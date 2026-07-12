Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'nın Gine asıllı savunma oyuncusu Naby Youssouf Oularé, dünya evine girdi. Kırmızı-siyahlı ekibin başarılı stoperi, düzenlenen nikâh töreniyle evlendi.

Oularé'nin mutlu gününe ailesi, yakınları ve dostları katılırken, düğünden paylaşılan görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. Vanspor taraftarları da genç futbolcuyu tebrik eden çok sayıda mesaj paylaşarak mutluluğunu paylaştı.

Geçtiğimiz sezon Vanspor formasıyla savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken ve Gine Milli Takımı kadrosunda da yer alan 23 yaşındaki futbolcu, yeni sezon öncesinde özel hayatındaki bu anlamlı adımla da gündeme geldi.

WanHaber olarak Naby Youssouf Oularé ve kıymetli eşine ömür boyu mutluluklar diliyoruz.