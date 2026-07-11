Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Anadolu Gençlik Derneği Van Şube Başkanı Mehmet Bozdemir ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kentin sorunlarının ele alındığı toplantıda İlhan, işsizlikten göçe, ulaşımdan tarım ve hayvancılığa kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"VAN 10 YILDIR AYNI SORUNLARI KONUŞUYOR"

Artık yeter diyerek sözlerine başlayan İlhan, "Türkiye'de 15 Temmuz'a dört gün kaldı. Türkiye, 10 yıldır nereye evrileceği belli olmayan bir süreçten bugünlere geldi. Biz bu süreçte Van'ı konuşalım; çünkü artık yeter. Şu anda sözde işler yapılıyor ancak yapılanlara baktığımızda ne trafik çilemiz bitiyor ne çevre yolunun orta kısmı tamamlanabiliyor ne de otopark sorunu çözülüyor. Şehrin birçok noktasını ucube yapılar işgal ediyor. On yıl önce sokaklarda neyden şikayet ediyorsak bugün de aynı sorunlardan şikâyet ediyoruz." dedi.

"VAN'IN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK VE GÖÇTÜR"

İnşaatlarda yaşanan iş kazalarına da değinen İlhan, "Şehrin en temel sorunu işsizlik, geçim sıkıntısı ve son beş yıldır insanların umudunu kaybederek şehirden göç etmesidir. Haftada bir iki cenazemiz inşaatlardan, yurt içinden veya yurt dışından geliyor. Geçen yıl resmi rakamlara yansıyan yaklaşık 100 inşaat işçisinin cenazesi Van'a getirildi." ifadelerini kullandı.

İlhan, kentteki göçe de değinerek, "Türkiye'nin en yüksek doğum oranına sahip dört ilinden biri olmamıza rağmen nüfusumuz son beş yıldır azalıyor. İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Erciş dışında kalan ilçelerimizde özellikle kırsal kesimler boşalıyor. İnsanlar evlerini kilitleyip İstanbul, İzmit, Bursa, Ankara, Antalya, Mersin ve İzmir'e göç ediyor. Göç, umudun kaybedilmesidir." diye konuştu.

"ÇEVRE YOLU VE İMAR SORUNU HALA ÇÖZÜLMEDİ"

Çözüm önerilerinden de bahseden İlhan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü, "Saadet Partisi olarak yıllardır çözüm önerilerimizi sunuyoruz. On yıl önce hazırladığımız sorun ve çözüm kitapçığında yer alan çevre yolu konusu hala çözümsüz. Türkiye'nin en basit çevre yolu projesi; dağ yok, dere yok ama hâlâ bitmedi. Depremin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen imar sorunu çözülemedi."

İlhan, "Hızlı tren vaatlerinde bulunuyorlar ancak haritalarda Van, Hakkâri, Bitlis ve Ağrı yok. Tramvay müjdesi veriliyor ama önce imar sorununun çözülmesi ve toplu taşıma altyapısının oluşturulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"TARIM, HAYVANCILIK VE TURİZM ZAYIFLADI"

"Büyükşehir politikalarıyla insanları topraktan koparıp şehirlere yığdık. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların birçoğu atıl vaziyette duruyor. Şehrin ana geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık zayıfladı, verilen destekler yetersiz kalıyor. Turizm İran pazarına bağlıydı ancak o da zayıfladı. Kapıköy Sınır Kapısı'nın tır geçişine uygun olmaması nedeniyle sınır ticareti de sınırlı kaldı." şeklinde konuştu.

"VAN CİDDİ ŞEKİLDE KAN KAYBEDİYOR"

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan konuşmasını şu sözlerle tamamladı, "Son beş yıldır bu şehirde ciddi bir kan kaybı var. Resmi kayıtlara göre 36 bin, gayriıresmi rakamlara göre ise 100 binin üzerinde göç söz konusu. Tüm bu sorunları yıllardır konuşuyoruz ancak bunları dert edinen yöneticilerin sayısı ne yazık ki yok denecek kadar az."