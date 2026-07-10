Gürpınar Kaymakamlığı tarihinde görev yapan ilk kadın kaymakam olma unvanını taşıyan Keser, kaymakamlık binasında kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından karşılandı. Görevine başlayan Kaymakam Fatma Turhan Keser, ilçenin genel durumu hakkında ilk değerlendirmeleri alarak kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesi yönünde çalışmalarına başladı.

Vatandaş memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışıyla görev yapacaklarını belirten Fatma Turhan Keser, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin daha verimli sunulması ve ilçenin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak çalışmaların öncelikleri arasında yer alacağını ifade etti. Fatma Turhan Keser, Gürpınar'ın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunarak geliştirilmesi; eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere her alanda vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüleceğini belirtti.