Van Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımına önemli katkı sağlayan Van Gölü Sahil Yolu'nun 4. etap çalışmalarında sona yaklaşıyor. Asfalt seriminin tamamlandığı güzergahta ekipler, yol çizgileri ve trafik işaretlemeleri için yoğun mesai harcıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şerit çizgileri, yön okları ve diğer trafik işaretlemeleri etap etap uygulanıyor. Yol güvenliğini artırmayı hedefleyen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın asfalt çalışmalarını bitirmesinin ardından başlayan işaretleme çalışmalarıyla birlikte güzergâh hem daha güvenli hem de daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Belediyenin kendi idari iş gücüyle yürüttüğü çalışmalar, Van İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden başlayarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kadar uzanan 6 kilometrelik 4. etapta devam ediyor. Bu süreçte altyapı, asfalt, trafik levhaları ve yol çizgileri eş zamanlı olarak tamamlanıyor.

Öte yandan, Van YYÜ ile Teknokent yerleşkesine ulaşımı sağlayan bağlantı yolunda da çizgi çalışmaları tamamlandı.

Van Gölü kıyısında kesintisiz ulaşım imkânı sunan Van Gölü Sahil Yolu, Edremit'teki Uygulama Oteli'nden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne kadar uzanan güzergâhıyla üç merkez ilçeyi birbirine bağlıyor. Modern ulaşım ağı, sosyal yaşam alanları ve rekreasyon bölgeleriyle dikkat çeken proje, Van'ın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlamaya devam ediyor.