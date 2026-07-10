Van Şehir Stadı'nın yıkım süreci nedeniyle yeni sezonda iç saha maçlarını oynayacağı statı arayan Vanspor FK, istediği sonucu alamadı. Daha önce İstanbul, Kocaeli, Batman ve Diyarbakır seçeneklerini değerlendiren kırmızı-siyahlılar, son olarak Amedspor ve Batman Petrolspor'dan da olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine kulüp, sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yayımladı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Vanspor FK, Van Şehir Stadı'nın yıkım süreci nedeniyle 2026-2027 sezonunda iç saha maçlarını oynayacağı stat için uzun süredir arayışını sürdürüyor.

İlk olarak İstanbul'da maçlarını oynayabilmek için girişimlerde bulunan kırmızı-siyahlılar, İstanbul Valiliği'nden gerekli izni alamadı. Ardından rotasını Kocaeli'ne çeviren Vanspor, burada da istediği sonucu elde edemedi. Son olarak Batman ve Diyarbakır'daki statlar için temaslarda bulunan kulüp, bu girişimlerden de eli boş döndü.

"Stadımız zarar görür" gerekçesi

Vanspor FK tarafından yapılan açıklamada, Amedspor Başkanı Nahit Eren ile Batman Petrolspor Başkanı Mehmet Hakan Toy ile görüşmeler gerçekleştirildiği belirtilerek, her iki kulübün de stat zeminlerinin zarar görebileceği gerekçesiyle Vanspor'a ev sahipliği yapmak istemediği ifade edildi.

Kulüp açıklamasında, yıllardır aynı coğrafyanın takımları olarak "kardeşlik", "dayanışma" ve "fikir birliği" söylemleriyle anıldıklarını ancak yaşanan sürecin bu söylemlerin zor günlerde karşılık bulmadığını ortaya koyduğu vurgulandı.

Vanspor FK'nın açıklamasının tam metni

ZOR GÜNDE KAPILAR KAPANDI; KARDEŞLİK SÖZDE KALDI BİR ÇİM TANESİ, KARDEŞLİKTEN DEĞERLİYMİŞ! Bu sezon stadyumumuzun yıkılması nedeniyle iç saha maçlarımızı komşu şehirlerde oynayabilmek adına iyi niyetle girişimlerde bulunduk. Bu kapsamda Vanspor Futbol Kulübü olarak Amedspor Başkanı Nahit Eren ve Batman Petrolspor Başkanı Mehmet Hakan Toy ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ancak yapılan görüşmeler sonucunda, stadyumlarının zarar görebileceği, zeminlerinin bozulacağı gerekçesiyle kulübümüze ev sahipliği yapmayacaklarını tarafımıza bildirdiler. Yıllardır aynı coğrafyanın takımları olarak "kardeşlik", "dayanışma" ve "fikir birliği" söylemleriyle anıldık. Ancak bugün yaşanan süreç, bu söylemlerin zor günlerde ne ölçüde karşılık bulduğunu açıkça ortaya koymuştur. Vanspor Futbol Kulübü olarak inanıyoruz ki; gerçek dayanışma, yalnızca iyi günlerde verilen mesajlarla değil, ihtiyaç duyulan zamanlarda sergilenen tutumlarla anlam kazanır. Futbolun temelinde rekabet kadar dayanışma ve fair play ruhunun da bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Tarafımıza bildirilen bu geri dönüşleri kamuoyunun ve spor kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

Vanspor'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, taraftarlar kulübe iç saha maçlarını oynayabileceği alternatif stat konusunda çözüm bulunması çağrısında bulundu.