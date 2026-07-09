Yeni sezon öncesi yapılanma çalışmalarını sürdüren Vanspor Futbol Kulübü, isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Kulüp, yeni sezonda Karakoç Van Spor FK adıyla mücadele edeceğini açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Karakoç ile isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Açıklamada, anlaşmanın hayata geçirilmesinde önemli rol üstlenen Nazım Karakoç başta olmak üzere Karakoç Ailesi'ne, kulübe verdikleri maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkür edildi.

Kulüp açıklamasında, Karakoç Ailesi'nin yalnızca isim sponsorluğuna değil, Vanspor'un geleceğine duyulan inanca da önemli katkı sunduğu belirtilerek, gösterilen dayanışmanın camia tarafından her zaman saygı ve minnetle anılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sürece verdiği destek nedeniyle eski Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'e teşekkür edilirken, önceki dönem kulüp başkanlarından Feyat Kıyak'ın da katkılarının unutulmadığı vurgulandı.

Vanspor Futbol Kulübü, şehrin önde gelen isimleri, iş dünyası ve taraftarların desteğiyle kulübü daha güçlü yarınlara taşımaya kararlı olduklarını belirterek, Karakoç isim sponsorluğu anlaşmasının kulübe, Van'a ve tüm Vanspor camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Böylece Van temsilcisi, 2026-2027 sezonunda resmi olarak Karakoç Van Spor FK ismiyle sahaya çıkacak.