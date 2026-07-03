Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülke genelinde 600 personel alımı yapacak. Ülke genelinde toplam 600 sözleşmeli personelin istihdam edileceği belirtilirken, Van’da ise toplam 8 kişinin işe alınacağı bildirildi.

Ülke genelinde 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı kadrolarında olmak üzere toplam 600 personel istihdam edilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli Yurt Yönetim personeli ve gençlik çalışanı pozisyonları için 2024 yılı KPSS B Grubu KPSS P3 puanı esas alınarak boş kontenjan sayısının 3 katına kadar çağrılacak adaylar arasında sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı yapılacaktır.” denildi.

VAN’A AYRILAN KADROLAR BELLİ OLDU

Duyuruya göre Van'da, farklı bölümlerden mezun 8 kişi, gençlik çalışanı olarak alınacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adaylarda şu şartlar aranacak;

-Türk vatandaşı olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç),

-2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,

-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

-Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

-Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Başvurularda ayrıca pozisyona göre özel şartların da aranacağı belirtildi.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar başvurularını 13 Temmuz Pazartesi günü saat 00.00 ile 17 Temmuz 2026 saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

İlanla ilgili tüm detaylara kamuilan.sbb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.