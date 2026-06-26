Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van'da toplam 29 sözleşmeli antrenör alacak. Ülke genelinde 1.200 sözleşmeli antrenör istihdam edileceği belirtilirken, Van'da 27 kişi KPSS P3 puanına göre, 2 kişi ise millilik şartlarını taşıyan adaylar arasından olmak üzere toplam 29 kişi işe alınacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli antrenör pozisyonları için 2024 yılı KPSS B Grubu KPSS P3 puanı esas alınarak, boş kontenjan sayısının üç katına kadar çağrılacak adaylar arasında yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre başarı sıralaması esas alınarak sözleşmeli antrenör alımı yapılacaktır. Ayrıca, öncelik ve sıralama esasına göre millilik şartlarını taşıyan adaylar arasından ilan edilen spor dalı ve kontenjan sayısınca sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştirilecektir.” denildi.

VAN'A AYRILAN BRANŞLAR BELLİ OLDU

Duyuruya göre Van'da; 1 Karate, 1 Kick Boks, 1 Özel Sporcular Atletizm, 1 Özel Sporcular Tenis, 1 Özel Sporcular Yüzme, 1 Ragbi, 1 Rekreatif Spor, 1 Triatlon, 1 Voleybol, 13 Yüzme (Erkek), 5 Yüzme (Kadın), 1 Eskrim ve 1 Halter olmak üzere toplam 29 sözleşmeli antrenör alımı yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adaylarda şu şartlar aranacak:

-Türk vatandaşı olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde spor bilimleri alanında örgün eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

-Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak (dul ve yetim aylığı hariç),

-2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmiş olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışırken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmesi feshedilenlerin fesih tarihinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması,

-Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

-Tam zamanlı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Başvurularda ayrıca pozisyona göre belirlenen özel şartların da aranacağı belirtildi.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar başvurularını 10 Ağustos Pazartesi günü saat 00.00 ile 14 Ağustos Cuma günü saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek.

İlanla ilgili tüm detaylara kamuilan.sbb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.