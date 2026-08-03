Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan iki farklı ilana göre, toplamda 100 personel istihdam edilecek. Personel alınacak iller arasında Van da bulunuyor.

Alımlar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında gerçekleştirilecek.

Personel alımı ilanı ile ilgili yayımlanan ilanlara göre, ilk alım kapsamında 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun çerçevesinde Uzman Memur statüsünde çeşitli pozisyonlarda 60 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

İkinci ilana göre ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 40 sahne makinisti alınacağı bildirildi. Personeller; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sivas, Trabzon ve Van tiyatro müdürlüklerinde görev yapacak.

VAN'A 4 PERSONEL ALINACAK

İlanda yer alan bilgilere göre Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü bünyesinde; 2 Sahne Işıkçısı, 1 Sahne Kostümcüsü (Kadın), 1 Sahne Makinisti olmak üzere toplam 4 personel istihdam edilecek.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla ise 35 yaşını doldurmamış olması,

-Görevini yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması (atanmaya hak kazananlardan sağlık kurulu raporu istenecek),

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması,

-Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylı denklik belgesine sahip olması,

-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

-Kamu görevinden herhangi bir nedenle ihraç edilmemiş olması gerekiyor.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Başvurular, (bugün)3 Ağustos 2026 - 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Şahsen, posta yoluyla veya farklı yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ayrıca adaylar, ilanda belirtilen illerden yalnızca birini tercih edebilecek. Birden fazla il için yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Başvuru şartları ve kadrolara ilişkin ayrıntılı bilgilere, Kültür ve Turizm Bakanlığı başlığı altında yayımlanan ilanlardan ulaşılabilecek.