Açık ihale usulüyle; 2 ön büro elemanı, 2 kalorifer ateşçisi, 1 muhasebe personeli ve 1 aşçı yardımcısı olmak üzere toplam 6 personel için hizmet alımı yapılacak.

Yayımlanan ilanda, “2 ön büro elemanı, 2 kalorifer ateşçisi, 1 muhasebe personeli ile 1 aşçı yardımcısı hizmet alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” denildi.

İhale kapsamında alınacak personelin işe başlama tarihi 01.10.2026, işin bitiş tarihi ise 31.08.2027 olarak açıklandı.

İHALE BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

-Teklif mektubu,

-Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler,

-Geçici teminat,

-İsteklinin iş ortaklığı olması hâlinde iş ortaklığı beyannamesi,

-Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25'inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ya da teknolojik ürün deneyim belgesi,

-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu, ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak, e-imza ile imzalanacak ve ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İHALE TARİHİ VE YERİ

Personel alımı ihalesi, 12 Ağustos 2026 saat 14.30'da Özalp Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.