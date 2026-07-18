Van Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, 2026 yılı sözleşmeli zabıt kâtipliği alımı kapsamında uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin duyuruyu yayımladı.

Personel Genel Müdürlüğü tarafından 6 Haziran 2026 tarihinde ilan edilen zabıt kâtipliği alımı için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvuruda bulunan adayların değerlendirme süreci tamamlandı. Yapılan inceleme sonucunda, başvuru şartlarını taşıyan ve KPSS puan sıralamasına göre belirlenen adaylar uygulama sınavına katılmaya hak kazandı.

Van merkez ve mülhakat adliyelerinde istihdam edilmek üzere toplam 42 sözleşmeli zabıt kâtibi alımı yapılacak. Uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleri, yayımlanan listede "KABUL" ibaresiyle duyuruldu.

Uygulama sınavı 11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 08.30'da Van Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Adayların sınav günü nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarasını gösteren ehliyet ya da pasaport gibi resmi kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

Komisyon Başkanlığı, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan, kazanamayan veya başvurusu reddedilen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağını belirterek, tüm duyuruların ilan yoluyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öte yandan, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar için oluşan taban KPSS puanları da açıklandı. Buna göre lisans mezunlarında 70.02848, ön lisans mezunlarında 70.11216, ortaöğretim mezunlarında ise 70.02261 puan taban olarak belirlendi.