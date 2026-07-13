Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındaki 5 kişiyle ilgili yürütülen soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, konuyla ilgili olarak terör örgütü yöneticiliği, üyeliği ve planlayarak adam öldürme iddialarıyla suçlanan 29 zanlının belirlendiğini ve 30 farklı noktaya eş zamanlı baskınlar yapıldığını ifade etti.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığını aktaran Gürlek, zanlılardan 2'sinin zaten cezaevinde olduğunu, diğer 2'sinin ise ülkede bulunmadığını belirterek, kaçak durumdaki isimleri yakalama faaliyetlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma, milletimizin vicdanında derin yer edinmiş, yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında gelmektedir. Bu dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımız ile kolluk kuvvetlerimiz, güçlü bir koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilen soruşturma kapsamında; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde bu sabah harekete geçilmiştir" dedi.

'HİÇBİR DOSYANIN KARANLIKTA KALMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK'

Gürlek, "Soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edilmiş; Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanmış; 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenmiş olup firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Soruşturmanın geldiği bu önemli aşamada titiz çalışmaları dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve operasyonda görev alan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi ettiği görev ve sorumluluk çerçevesinde, milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin; hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir. Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum" açıklamasında bulundu.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyona ilişkin, açıklama yaptı. Açıklamada; Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ahmet T., Bekir C., Cemal Ş., Ebubekir S. Y., Sedat K., Dursun Ö., Nedim B., Ersöz S., Nusret M., Ferudun S., Gülseren Ö., Halil İbrahim A., Hikmet T., Recep E., İsmail K., Kerem M., Mehmet Ç., Mehmet S., Melike Sinem U., Suat K., Fatih B., Tezcan K., Ali A., Şerife A. ve Kenan K.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerden Nihat B. ve İrfan Y.'nin yurt dışında olduğu, Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın ise cezaevinde olduğu belirtildi.