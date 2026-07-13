Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van’a ait İşletme (Bakanlık) Belgeli Tesis Konaklama İstatistikleri yayımlandı. Açıklanan bilgilerde işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranlarına dair bilgiler açıklandı.

Mayıs 2026’ya ilişkin raporda, yerli ve yabancı turistlerin konakladığı ve ziyaret ettiği bakanlık onaylı tesisler arasında otel, termal otel, müstakil termal otel, pansiyon, apart otel, özel tesis, motel ve kampingler yer aldı.

İşletme belgeli tesis verilerine göre, Mayıs 2026’da Van’daki tüm tesislerde toplam 42 bin 462 geliş raporda yer aldı. Bu ziyaretlerin 11 bin 489’u yabancı turistlerden, 30 bin 462’si ise yerli turistlerden oluştu. Aynı dönem içerisinde gerçekleşen toplam 78 bin 193 geceleme sayısının 23 bin 560 yabancılar tarafından, 54 bin 633’ü ise yerli turistler tarafından gerçekleştirildi ve bu veriler bakanlık verilerinde yer aldı. Mayıs ayı boyunca bakanlık onaylı tesislerin genel doluluk oranı yüzde 34,09 olarak kaydedilirken, bu doluluk oranının yüzde 10,27 yabancı turistler, yüzde 23,82 ise yerli turistler oluşturdu.

Van’daki ortalama kalış süresi açısından bakıldığında, yabancı turistlerde bu süre 2,05 gün, yerli turistlerde ise 1,76 gün olarak belirlendi. Tüm ziyaretçilerin toplam ortalama kalış süresi ise 1,84 gün olarak kaydedildi.