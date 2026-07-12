2026-2027 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan kırmızı-siyahlı ekip, fikstür çekimiyle birlikte hangi haftalarda hangi rakiplerle karşılaşacağını öğrendi. Fikstürde özellikle Doğu Anadolu ekipleriyle oynanacak maçlar ve İstanbul temsilcileriyle peş peşe oynanacak karşılaşmalar dikkat çekti.

İLK DOĞU DERBİSİ MARDİN’DE OLACAK

Mevcut stadının yıkılarak yeniden yapılacak olması nedeniyle iç saha maçlarını nerede oynayacağı henüz netlik kazanmayan Van Spor FK, sezonun ilk doğu derbisini 4. haftada deplasmanda, TFF 2. Lig Play-Off şampiyonu olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'a karşı oynayacak.

SON DOĞU DERBİSİ IĞDIR’DA OYNANACAK

Kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmanın ardından 5. haftada sahasında Batman Petrolspor'u konuk edecek. Van temsilcisi, ligin bir diğer doğu ekibi Alagöz Holding Iğdır FK ile ise ilk devrenin son haftası olan 19. haftada karşı karşıya gelecek.

PENDİKSPOR İLE AYNI HAFTADA OYNANACAK!

Fikstürde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Pendikspor karşılaşması oldu. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşan Van Spor FK, yeni sezonda da yine 10. haftada İstanbul ekibiyle deplasmanda mücadele edecek.

Van ekibi 13 ve 14. hafta da ise 2 hafta üst üste evinde maçlara çıkacak.

Van Spor FK, 10 ve 11. haftalarda İstanbul temsilcileriyle karşı karşıya gelecek. Kırmızı-siyahlılar, ayrıca 17 ve 18. haftalarda da üst üste iki hafta boyunca İstanbul ekiplerine rakip olacak.