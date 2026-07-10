1 Haziran'da gerçekleştirilen kongrenin ardından yeni yönetimle birlikte çalışmalarına başlayan kırmızı-siyahlı ekip, bir yandan transferlerini sürdürürken diğer yandan sözleşmesi sona eren oyuncularla vedalaşıyor. Şu ana kadar iki transfer açıklayan Vanspor'da ayrılan isimlerden biri de sağ bek oyuncusu Sabahattin Destici oldu.

2025-2026 sezonunun ara transfer döneminde, Ocak 2025'te Vanspor'a transfer olan Destici, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı-siyahlı formayla başarılı bir sezon geçiren futbolcu, kariyerinde önemli bir yükselişe imza attı.

Daha önce 3. Lig'de forma giyen Destici, Vanspor'da geçirdiği 1,5 yılın ardından Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Böylece başarılı sağ bek, 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 3. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Vanspor formasıyla 27 resmi karşılaşmada görev alan ve 3 asist yapan Destici, sergilediği performansın yanı sıra mücadeleci futboluyla da taraftarın beğenisini kazandı.

DESTİCİ'DEN DUYGUSAL VEDA

Sabahattin Destici, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teşekkürler Van. İyi ki vardınız… Vanspor forması altında geçirdiğim 1,5 yıl boyunca unutamayacağım anılar, dostluklar ve büyük bir şampiyonluk yaşadım. Bu şehirde, bu arma için mücadele etmek benim için her zaman gurur oldu. İyi günde de zor günlerde de yanımızda olan büyük Vanspor taraftarına teşekkür ederim.” dedi.

“VANSPOR'UN YERİ BENİM İÇİN HER ZAMAN AYRI OLACAK”

Sabahattin Destici, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Desteğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Birlikte başardığımız şampiyonluk, kariyerimin en özel anılarından biri olarak kalacak. Başta takım arkadaşlarım, teknik ekip, kulüp çalışanları ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şimdi yeni bir yolculuk zamanı… Ama Vanspor'un yeri benim için her zaman ayrı olacak. Hoşça kal Van, hoşça kal büyük Vanspor ailesi.”