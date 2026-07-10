Van, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarında büyük bir gurur yaşadı. İpekyolu Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Meryem Sakman, merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı.

Gösterdiği üstün başarıyla hem ailesinin hem öğretmenlerinin hem de Van'ın gururu olan Meryem Sakman, uzun ve disiplinli çalışma sürecinin karşılığını alarak Türkiye'nin en başarılı LGS öğrencileri arasında yer aldı.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yayımladığı mesajda, Meryem Sakman'ın elde ettiği tarihi başarıdan dolayı öğrenciyi, ailesini ve emeği geçen öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Meryem Sakman'ın başarısı, Van'da eğitim alanındaki önemli başarı örneklerinden biri olarak değerlendirilirken, kentte büyük sevinç ve gururla karşılandı.