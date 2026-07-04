Van’da bu yıl 3. kez düzenlenecek olan Van Kültür Yolu Festivali’ne sayılı günler kala programda değişikliğe gidildi. 11 – 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında daha önce duyurulan Haluk Levent konseri programdan çıkarıldı, yerine Kıraç konseri dahil edildi. Kıraç, 13 Temmuz tarihinde saat 21.00’de Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanında sahne alacak.

Van’da bu yıl 3. kez düzenlenecek olan Van Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı. Daha çok konserlerle öne çıkan festival bu yıl 11 – 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, 11 Temmuz’da başlayacak. Festivalin ilk günü Buray sahne alacak.

Van Kültür Parkı Nevruz Alanında düzenlenecek olan ilk konser saat 21.00’de başlayacak. Konserde sanatçı Buray, sevilen parçalarını festival alanındakiler için seslendirecek.

Buray konseri ile başlayacak olan Van Kültür Yolu Festivali finalinde ise Bayhan sahneye çıkacak.

Festival kapsamında Sefo, Kıraç, Simge, Fatma Turgut, Murat Boz ve Sagopa Kajmer de yine konser verecek.

Festival kapsamında çeşitli sergiler ve farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11-19 Temmuz tarihleri arasında bu yıl 3. Kez Van’da düzenlenecek olan Van Kültür Yolu Festivali kapsamındaki tüm konser ve etkinlikler ücretsiz olacak.

Van, bu yıl Kültür Yolu Festivali’nin 10. durağı olacak.