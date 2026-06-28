Vanlı avukat Buse Bacaru, aldatma gerekçesiyle boşanma davası açan müvekkiliyle birlikte kaldığı otelde, davalı eş ve yanında bulunan kadın tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Bacaru, darbedilmesine rağmen şüphelinin "yaralanma yok" gerekçesiyle savcılık tarafından serbest bırakıldığını öne sürdü. Olayın ardından Avukat Hakları Grubu Ankara da yazılı bir açıklama yaparak saldırıya tepki gösterdi.

Yaşadığı olaya ilişkin açıklama yapan Avukat Buse Bacaru, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam, zina mağduru müvekkilim ile birlikte, kocası ve sevgilisi tarafından kaldıkları otelde saldırıya uğradım. Açıkça bir avukat olarak davalı koca tarafından saldırıya uğramış olmama rağmen, benim yeteri kadar darp edilmemiş olmam ve 'yaralanma yok' gerekçesiyle savcı tarafından şüpheli serbest bırakıldı. Ben bir avukatım. Avukatlar kamu görevlisidir. Görevimizi yaparken şiddete uğramamız kabul edilemez. Bir avukata özellikle kadın avukata yapılan bu saldırı; hukuka, savunma hakkına, adalete ve kadın haklarına yapılmış bir saldırıdır. Şiddetin cezasız kalmasına, avukatların hedef gösterilmesine ve mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına sessiz kalmayacağız."

Ankara'daki Avukat Hakları Grubu'ndan Destek

Saldırının ardından Avukat Hakları Grubu Ankara da yazılı bir açıklama yayımlayarak Bacaru'ya destek verdi. Açıklamada, avukata yönelik şiddetin savunma hakkına ve adalete yönelik bir saldırı olduğu vurgulandı.

Grubun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"SAVUNMA GÖREVİ ŞİDDETLE SUSTURULAMAZ! Meslektaşımız Av. Buse Bacaru'nun, müvekkilinin yanında ve mesleki faaliyeti kapsamında bulunduğu sırada fiziki saldırıya maruz bırakıldığını üzüntü ve öfkeyle öğrenmiş bulunuyoruz. Avukat; dosyanın tarafı değil, yurttaşın hak arama özgürlüğünün ve savunma hakkının temsilcisidir. Bir avukatın, yalnızca görevini yaptığı için hedef alınması; bireysel bir saldırı olmanın ötesinde, doğrudan doğruya savunma makamına ve adalete erişim hakkına yönelmiş bir saldırıdır. Bu saldırının bir kadın meslektaşımıza yönelmiş olması, kadına yönelik şiddetin mesleki alanda da nasıl tezahür ettiğini bir kez daha göstermektedir. Kadın avukatların görevlerini baskı, tehdit ve şiddet altında yerine getirmeye zorlandığı hiçbir düzeni KABUL ETMİYORUZ! Avukat Hakları Grubu Ankara olarak; meslektaşımız Av. Buse Bacaru'nun yanında olduğumuzu, hukuki sürecin takipçisi olacağımızı ve failler hakkında etkin soruşturma yürütülerek gerekli yaptırımların uygulanması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna bildiririz. Avukata yönelen şiddetin karşısında, savunmanın ve meslektaşlarımızın yanındayız. Tek bir avukat yalnız kalmayana dek buradayız. Çünkü bizler, Avukatların Avukatıyız."

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenilirken, hukuk çevreleri saldırının etkin şekilde soruşturulması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu.