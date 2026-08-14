Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil ve plajlarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tuşba ilçesi Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Plaj alanı ve kıyı şeridinde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan plastik, poşet, şişe, ambalaj ve çeşitli atıkları tek tek toplayan ekipler, alanı temiz bir görünüme kavuşturdu.

Özellikle yaz döneminde ziyaretçi yoğunluğunun Mavi Bayraklı Halk Plajı’nda, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla temizlik çalışmalarının sürdürüleceği de kaydedildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara çevre temizliği konusunda duyarlılık çağrısında bulunarak, plaj ve sahillerin temiz tutulmasının önemine de dikkat çekti.