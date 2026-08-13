Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre, 16-74 yaş grubunda internet kullanan bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 90,9 iken, 2026 yılında yüzde 92,3'e yükseldi. Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri’yi kapsayan TRB2 Bölgesi'nde ise internet kullanım oranı 2025'te yüzde 80,3 iken, 2026 yılında yüzde 82,5 oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye genelinde internet kullanım oranı erkeklerde yüzde 94,8, kadınlarda ise yüzde 89,9 olarak belirlendi.

Van'ın da içinde yer aldığı TRB2 Bölgesi'nde erkeklerin internet kullanım oranı 2025 yılında yüzde 85,6 iken 2026 yılında yüzde 88,8'e yükseldi. Kadınlarda ise aynı dönemde internet kullanım oranı yüzde 74,5'ten yüzde 76,3'e çıktı.

Böylece TRB2 Bölgesi'nde toplam internet kullanım oranı yüzde 82,5 olarak kayıtlara geçti. Bölge, Türkiye ortalaması olan yüzde 92,3'ün 9,8 puan altında kaldı. İstatistiklere göre, internet kullanım oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 97,2 ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 94,2 ile Doğu Marmara, yüzde 93,9 ile Batı Anadolu izledi.

İnternet kullanım oranının en düşük olduğu bölge ise yüzde 82,5 ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'yi kapsayan TRB2 Bölgesi olarak kaydedildi. TRB2'yi yüzde 83,8 ile Kuzeydoğu Anadolu (TRA) ve yüzde 87,5 ile Batı Karadeniz (TR8) bölgeleri takip etti.

Verilere göre, 2026 yılında TRB2 Bölgesi'nde internet kullanan erkeklerin oranı yüzde 88,8 olurken, kadınların internet kullanım oranı yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ise erkekler ile kadınlar arasındaki internet kullanım oranı sırasıyla yüzde 94,8 ve yüzde 89,9 olarak ölçüldü.