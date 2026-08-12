Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefalinin üreme dönemi ve balık stokunun devamlılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akkuş, bölgede 15 binden fazla kişinin geçimini inci kefalinden sağladığını belirtti.

İnci kefalinin Türkiye’nin iç sularındaki en büyük balık stokunu oluşturduğunu kaydeden Akkuş, geçmiş yıllarda üreme döneminde karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin kaçak avcılık olduğunu söyledi.

Son yıllarda ise kuraklık nedeniyle akarsuların debilerinin düşmesinin inci kefallerinin üreme göçünü zorlaştırdığını belirten Akkuş, bu mevsim yağışların fazla olmasıyla birlikte akarsu debilerinin yüksek seviyede seyrettiğini kaydetti.

“BÖLGEDE 15 BİNDEN FAZLA İNSANIN GEÇİM KAYNAĞI”

Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla inci kefallerinin korunduğunu ifade eden Akkuş, “İnci kefali, Türkiye’nin iç sularındaki en büyük balık stokunu oluşturuyor. Bu balık, bölgede 15 binden fazla insanın geçim kaynağı durumunda.

Geçmiş yıllarda üreme dönemlerinde karşılaştığımız en önemli sorunların başında kaçak avcılık geliyordu. Son yıllarda ise kuraklık nedeniyle akarsuların debilerinin azalması, inci kefallerinin üreme göçünü güçleştiren önemli bir etken haline geldi. Bu yıl ise üreme döneminde yağışların yüksek olması sayesinde akarsulardaki su seviyeleri oldukça iyiydi. Bu durum inci kefallerinin üreme göçünü olumlu yönde etkiledi.

Bunun yanında Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yol ve dere güzergahlarında 24 saat esasına göre görev yaparak kaçak avcılığın önüne geçmek için yoğun bir çalışma yürüttü. Böylece hem inci kefalinin korunmasına hem de Van Gölü'ndeki balıkçıların ve bölge halkının geçim kaynaklarının güvence altına alınmasına katkı sağlandı.”

“ADETA BİR YAVRU CENNETİYLE KARŞILAŞIYORUZ”

İnci kefallerinin Van Gölü'nden akarsulara girerek yumurtalarını bıraktığını, daha sonra yeniden göle döndüğünü aktaran Akkuş, yumurtalardan çıkan yavruların da akarsular üzerinden Van Gölü'ne ulaştığını söyledi.

Üreme döneminin başarısının en önemli göstergelerinden birinin, dönem sonrasında limanlarda görülen yavru yoğunluğu olduğunu dile getiren Akkuş, “İnci kefalleri gölden akarsulara çıkarak yumurtalarını bıraktı ve daha sonra yeniden Van Gölü'ne döndü. Yumurtalardan çıkan yavrular da annelerinin izlediği yolu takip ederek akarsular boyunca göle ulaştı. Üreme döneminin ne kadar başarılı geçtiğini anlamanın en önemli göstergelerinden biri, üreme sonrasında limanlarda görülen yavru miktarıdır.

Bugün Van Gölü kıyısındaki limanlara baktığımızda adeta bir yavru cennetiyle karşılaşıyoruz. Limanlar, hayata yeni başlayan inci kefali yavrularıyla dolu. Bu yavrular yaklaşık üç yıl sonra üreme çağına geldiklerinde, tıpkı anneleri gibi Van Gölü'ne dökülen akarsulara doğru yeniden üreme göçüne çıkacak. Böylece inci kefali stokunun devamlılığı sağlanmış olacak” diye kaydetti.