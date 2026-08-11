Van’da Emlak Konut Projesinin hayata geçirileceği açıklandı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Van Şube Başkanı Ahmet Ortakçı, projede üretilecek konutların alt ve orta gelir grubunun erişebileceği fiyatlarda olması gerektiğini belirterek, yalnızca konut üretiminin yeterli olmayacağını, ulaşım, eğitim, sağlık ve yeşil alan gibi sosyal donatıların da planlanması gerektiğini söyledi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Van Şube Başkanı Ahmet Ortakçı, Van’da 209 bin 113 metrekarelik alanda konut, ticaret, eğitim ve sosyal alanları kapsayan Emlak Konut Projesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Van’da inşaat sektörünün önemli sektörlerden biri olduğunu ifade eden Ortakçı, özellikle alt ve orta gelir grubunun konuta erişim konusunda sorun yaşadığını belirtti.

Van’da inşaat sektörünün lokomotif sektörlerden biri olduğunu söyleyen Ortakçı, kentte inşaat sektörü dışında ciddi anlamda değerlendirilebilecek sektörlerin bulunmadığını ifade etti. İnşaat maliyetleri ve arsa paylarının yüksek olmasının alt ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini zorlaştırdığını dile getiren Ortakçı, barınma hakkına erişimde ciddi sorunlar yaşandığını ve insanların bu sorunu kiralama yoluyla aşmaya çalıştığını söyledi.

“PROJEDE ÖNEMLİ OLAN, KONUTLARIN FİYATLARIDIR”

Ortakçı, sosyal devlet anlayışında konuta erişimde sıkıntı yaşayan vatandaşlar için konut üretmenin esas olduğunu kaydetti.

Ortakçı, belediyelerin de alt ve orta gelir grupları için konut üretmesinin önemli olduğunu belirterek, “Emlak Konut'un yapacağı projede önemli olan, üretilecek konutların gerçekten alt ve orta gelirlinin ulaşabileceği fiyatlarda olup olmayacağıdır. Eğer fiyatlar yüksek olacaksa yapsat modelinden farkı kalmaz.

Burada yatırım amacı mı güdülüyor, yoksa gerçekten barınma sorununu çözecek bir proje mi ortaya konuluyor, buna bakmak gerekir.

Sadece konut üretmek yeterli değil, insanların ulaşım, okul, sağlık, yeşil alan gibi sosyal donatılara da erişebilmesi gerekir. Projenin bunlarla birlikte planlanması önemli, ancak şu an elimizde proje olmadığı için yorum yapmak doğru olmaz. Planları, projeleri ve maliyetleri görmek gerekir.” dedi.

“SORUN DAR GELİRLİNİN BARINMA SORUNUDUR”

Projenin alt ve orta gelir grubunun ulaşabileceği fiyatlarda olması gerektiğini söyleyen Ortakçı, fiyatların yüksek olması durumunda projenin yap-sat modelinden farklı olmayacağını ifade etti.

Ortakçı, burada barınma sorununu çözecek bir projenin ortaya konulmasının önemli olduğunu aktararak, “Ayrıca bu projenin mevcut kent dokusuna, imar planına ve şehir planlama ilkelerine nasıl katkı sağlayacağı da önemli. Yeni bir imar alanı mı açılacak, mevcut bölgede revizyon mu yapılacak bilmiyoruz.

Ulaşım ve altyapı sorunları olan bölgelerde mi yapılacak, bunu da bilmiyoruz. Van'da mevcut durumda imara açılmış ama henüz yapılaşmamış çok sayıda alan bulunuyor. Emlak Konut bu alanlardan birinde mi konut üretecek, yoksa başka bir bölgede mi bunu henüz bilmiyoruz.

Şu ana kadar sadece imzaların atıldığı açıklandı, proje detayları paylaşılmadı. Amaç gerçekten alt ve orta gelirliye hizmet edecek konut üretmek olmalıdır, çünkü ekonomik imkanı olan insanlar zaten her türlü konuta erişebiliyor. Sorun dar gelirlinin barınma sorunu, eğer proje buna hizmet edecekse faydalı olur. Aksi halde sorunlar yaşanabilir.” ifadelerini kullandı.