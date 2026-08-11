Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 yılı kütüphane verilerine göre, Türkiye genelinde halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 39 milyon 194 bin 669 olarak kaydedildi. Van’da ise 2025 yılında 1 milyon 308 bin 178 kişi kütüphanelerden yararlandı. Van, bu sayı ile Türkiye genelinde en fazla kütüphane kullanıcısına sahip beşinci il oldu.

Türkiye genelinde 2025 yılı itibarıyla toplam bin 302 halk kütüphanesi bulunurken, en fazla halk kütüphanesine sahip il 76 kütüphane ile İstanbul oldu. Van’da ise aynı dönemde toplam 20 halk kütüphanesi hizmet verdi.

VAN 5. SIRADA YER ALDI

2025 yılında halk kütüphanelerinden en fazla kişinin yararlandığı il 6 milyon 577 bin 638 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul’u 2 milyon 375 bin 18 kişi ile Batman, 2 milyon 192 bin 825 kişi ile Kayseri ve 1 milyon 471 bin 418 kişi ile Samsun takip etti. Van ise 1 milyon 308 bin 178 kişi ile beşinci sırada yer aldı. Van’da 2024 yılında halk kütüphanelerinden 1 milyon 113 bin 44 kişi yararlanmıştı. Van’da kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,53 arttı.

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında Türkiye genelinde halk kütüphanelerine kayıtlı kişi sayısı 7 milyon 160 bin 225 oldu. Kütüphaneye kayıtlı kişi sayısının en fazla olduğu il 485 bin 892 kişi ile Ankara olurken, İstanbul 483 bin 476 kişi ile ikinci sırada yer aldı. Van ise 311 bin 543 kayıtlı kişi ile Türkiye genelinde üçüncü sırada bulundu.

Van’daki halk kütüphanelerinde 2025 yılında toplam 678 bin 485 materyal ödünç verildi. Ödünç verilen kitap sayısı ise 464 bin 500 olarak kayıtlara geçti.