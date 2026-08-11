Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Çitören-Ayanis arasında devam eden çalışmaları takip eden Vali Ozan Balcı, projenin tamamlanmasıyla Van’ın toplam 50 kilometrelik sahil yoluna kavuşacağını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Van Gölü Sahil Yolu Projesi'nin YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Çitören-Ayanis arasındaki etabında yoğun bir çalışma yapılıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Sahil Yolu Projesi kapsamında İpekyolu-Üniversite arasındaki 20 kilometrelik bölümün tamamlandığını belirterek, Üniversite bölgesinden Çitören-Ayanis istikametine uzanan 30 kilometrelik kesimde ise çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti.

“İLİMİZ 50 KİLOMETRELİK SAHİL YOLUNA KAVUŞACAK”

Projenin tamamlanmasıyla Van’ın önemli bir ulaşım güzergâhına daha kavuşacağını belirten Vali Ozan Balcı, şu ifadeleri kullandı:

“Sahil Yolunun İpekyolu-Üniversite bölümü olan 20 kilometrelik kısmı tamamlandı. Üniversiteden de Çitören-Ayanis bölgesindeki 30 kilometrelik yolda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında ilimiz 50 kilometre sahil yoluna kavuşmuş olacak. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Bir süre alanda gezerek çalışmaları inceleyen Vali Ozan Balcı, çalışanlarla fotoğraf çektirdikten sonra buradan ayrıldı.