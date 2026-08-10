Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin hava yolu uçuş istatistiklerini yayımladı. Türkiye geneli ile birlikte Van Ferit Melen Havalimanı’na ilişkin verilerin de yer aldığı rapora göre, temmuz ayında Van’da 158 bin 346 yolcuya hava yolu hizmeti verildi.

Türkiye genelindeki havalimanlarında 2026 yılı Temmuz ayında iç hatlarda 10 milyon 478 bin 151, dış hatlarda ise 16 milyon 311 bin 398 olmak üzere toplam 26 milyon 797 bin 638 yolcu faydalandı.

Aynı dönemde Türkiye genelinde iç hatlarda 98 bin 158, dış hatlarda 101 bin 160 uçak trafiği gerçekleşirken, üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 249 bin 520 olarak kaydedildi. Temmuz ayında yük trafiği ise iç hatlarda 102 bin 18 ton, dış hatlarda 425 bin 726 ton olmak üzere toplam 527 bin 744 tona ulaştı.

VAN FERİT MELEN HAVALİMANI VERİLERİ

Van Ferit Melen Havalimanı’nda 2026 yılı Temmuz ayında toplam 158 bin 346 yolcuya hizmet verildi. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 114 bin 312 olarak kaydedilmişti. Buna göre, temmuz ayında yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre 44 bin 34 kişi arttı. Yolcu sayısındaki artış oranı yüzde 38,52 oldu.

Van Ferit Melen Havalimanı’nda Haziran ayında 151 bin 58 olan toplam yolcu sayısı, Temmuz ayında 158 bin 346’ya yükseldi. Böylece yolcu sayısı bir ayda 7 bin 288 kişi artarken, aylık bazda yolcu trafiğindeki artış yüzde 4,82 olarak gerçekleşti.

Van’da Temmuz ayında toplam uçak trafiği bin 740 olarak kaydedilirken, aynı dönemde taşınan yük miktarı bin 671 ton oldu.

İLK YEDİ AYDA 1 MİLYONU AŞTI

Van Ferit Melen Havalimanı’nda 2026 yılının ilk yedi ayında toplam yolcu sayısı 1 milyon 26 bin 161’e ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ise havalimanını kullanan yolcu sayısı 869 bin 304 olarak kaydedilmişti.

Buna göre, 2026 yılının ilk yedi ayında yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre 156 bin 857 kişi arttı. Yolcu trafiğindeki artış oranı yüzde 18,04 olarak hesaplandı. Türkiye genelinde ise 2026 yılının ilk yedi ayında havalimanlarında toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi.