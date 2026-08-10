Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen festival, su sporlarına ilgi duyan vatandaşları ve sporcuları bir araya getirdi. Festival kapsamında düzenlenen çeşitli su sporları etkinlikleri ve gösteriler, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Göl üzerinde gerçekleştirilen gösterileri vatandaşlar büyük ilgiyle takip ederken, sporcuların sergilediği performanslar renkli görüntüler oluşturdu.

Festival boyunca hem spor hem de eğlence dolu anlar yaşandı. Van Gölü'nün tanıtımına ve su sporlarının geliştirilmesine katkı sunan festival, düzenlenen etkinliklerin ardından sona erdi. Katılımcılar, Van Gölü'nün doğal güzellikleri eşliğinde unutulmaz bir festival deneyimi yaşadı.