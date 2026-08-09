İstanbul Arnavutköy’de Van Yolu Turizm’e ait şehirlerarası yolcu otobüsünün İETT otobüsüne arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Eski Edirne asfaltı Habipler mevkii Sultangazi istikametinde yaşandı. Vanyolu Turizm'e ait 65 ACY 030 plakalı yolcu otobüsü, ayın istikamette seyreden 79 KM numaralı Kayaşehir Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsü şoförü araç içerisinde sıkışırken, İETT otobüsündeki 3 yolcu da yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı yolcular ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırmak için çalışmaları devam ediyor.