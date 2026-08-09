Van’da ağustos ayıyla birlikte sıcak hava etkisini sürdürürken, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar serinlemek ve güzel havanın tadını çıkarmak için Van Gölü sahillerine akın etti.

Kentte sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte hafta sonunu açık havada geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, özellikle Edremit ilçesindeki sahil bandı, park ve mesire alanlarına yöneldi. Edremit sahilinde gün boyunca yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

SAHİL VE PARKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Edremit sahilindeki yürüyüş alanları, dinlenme noktaları ve göle yakın olan diğer diğer piknik alanlarında yoğunluk oluşturdu. Aynı yoğunluk, Molakasım, Ayanis ve Amik taraflarında da görüldü.

Sahile gelen bazı vatandaşlar göl manzarası eşliğinde yürüyüş yaparken, bazıları ise çim alanlarda aileleriyle birlikte piknik yaparak dinlenmeyi tercih etti.

Özellikle ağaçların gölgelediği park alanlarında yoğunluk dikkat çekerken, vatandaşların serin ve gölgelik noktalarda oturarak sıcak havanın tadını çıkardığı görüldü.

VAN GÖLÜ MANZARASINDA HAFTA SONU KEYFİ

Sahil bandında yürüyüş yapanların yanı sıra bisiklete binen vatandaşlar da güzel havanın tadını çıkardı. Van Gölü'ne uzanan iskele ve yürüyüş alanları da vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu.

Bazı vatandaşlar gün batımına doğru sahilde vakit geçirirken, göl manzarası eşliğinde fotoğraf çektirenler de yoğunluk oluşturdu.

Mecnun Çali