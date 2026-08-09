ADALET Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte İstanbul Esenyurt’ta adalet ve güvenlik alanlarında hayata geçirilmesi planlanan projelerin sahalarında incelemelerde bulunmak üzere Esenyurt’a geldi. Esenyurt’taki Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nın sosyal alanlarında vatandaşlarla bir araya gelen Gürlek ve Çiftçi, daha sonra Büyükçekmece Adliyesi’ne ziyarette bulundu. Adliyede açıklama yapan Bakan Gürlek, “Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımızı tehdit eden; ülkemizin gelecek nesillerini zehirleyen, ekonomik anlamda çekirdek ailelerimizi çökerten, ticaretimizi ve ekonomimizi sekteye uğratan uyuşturucu belası, sanal bahis ve kumar ile sokak çeteleriyle mücadelede artık yeni bir boyuta geçeceğiz" dedi.

‘VATANDAŞIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDENLER BİLSİN: DEVLET TEPENİZE BİNECEK’

Büyükçekmece Adliyesi’nde konuşan Bakan Gürlek, “Bugün, İstanbul’umuzun gelişen ve kentleşme açısından nüfus yoğunluğu en yüksek ilçelerinden biri olan Esenyurt’ta, kıymetli İçişleri Bakanımız ile gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısının ardından vatandaşlarımızla hasbihâl ettik. Esenyurt, hızlı gelişimini sürdürürken beraberinde asayiş olaylarıyla da bölgemizde adı sık sık gündeme gelen bir ilçemizdir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak bu güzide ilçemizin huzur ve güvenliğini korumak, vatandaşlarımızın hak ve hukuklarını güvence altında tutmak bizim asli görevimizdir. Bu suretle, Esenyurt’u suçun ve suçlunun merkezi hâline getirmek isteyen tüm illegal yapılar ile bunların İstanbul’a uzanan tüm kollarını koparmak konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bugün burada Sayın İçişleri Bakanımız ile bir arada olmamızın gayesi, devletin ciddiyetini ve kararlılığını yerinde ve yeniden sergilemektir. Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri; torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki, peşinizdeyiz. Yaptığınız yanınıza kâr kalmayacak ve Türk milleti adına, hukuk çerçevesinde hesaba çekileceksiniz. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşının yanındadır. Adalet; vatandaşımızın sokağında kendisini güvende hissetmesi, gencimizin zehir tacirlerinden korunması, alın terinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine teslim edilmemesi, suçtan elde edilen kazancın meşru ekonomiye sızmasının önlenmesidir. Sokak çetelerinin, kirli zihinleriyle akli melekeleri gasbedilmiş çocuklarımızı ve gençlerimizi, vatandaşımızın helal ticaretine karşı haraç ve tehdit unsuru olarak kullanmalarının önüne geçmeye devam edeceğiz. Kendisini devletin gücünün üzerinde gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyenler şunu iyi bilsin. Devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapacak. Çünkü biz bunun için varız” dedi.

‘ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE KONULU GENELGEMİZİ YAYIMLADIK’

Gürlek, “Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı olarak, 24 Nisan 2026 tarihinde Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı'nı kurduk. Böylece uzmanlaşmayı, veri analizini ve başsavcılıklar arasındaki koordinasyonu kalıcı bir kurumsal yapıya kavuşturduk. 22 Haziran 2026 tarihinde ise ‘Organize Suç Örgütleri ile Mücadele’ konulu genelgemizi yayımladık. Genelgeyle; soruşturmaların bütüncül biçimde yürütülmesi, suç gelirlerinin izlenmesi, mal varlığı tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması ve iller arası eş güdüm konusunda ortak bir çalışma çerçevesi oluşturduk. Bizim mücadele anlayışımız günübirlik bir anlayış değildir. Bu anlayış; dosyayı açmakla yetinmeyen, delili takip eden, paranın izini süren, firariyi yurt dışında da arayan ve suç ekonomisini sürdürülemez hâle getirmeyi hedefleyen kararlı bir mücadele anlayışıdır. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki uyuşturucu, sokak çeteleri ve sanal kumar suçlarıyla mücadelede, suç zincirinin bütün halkalarının sorumluluğunu ortaya çıkaran organize bir mücadele yöntemini esas alıyoruz. Bu doğrultuda, başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarımızla entegre biçimde, sahadaki pratik çalışma metotlarını geliştiriyoruz” diye konuştu.

‘SUÇ ÖRGÜTLERİYLE DAHA HIZLI MÜCADELE EDECEK ALTYAPIYI HAYATA GEÇİRİYORUZ’

Gürlek, “Suç ve suç örgütleriyle daha hızlı ve daha etkin mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hızla hayata geçiriyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha sesleniyorum: Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır. Aziz İstanbullular, son 6 ayda Türkiye genelindeki mücadelemize rakamsal olarak bakarsak, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı'mızın çalışmaları ile 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın koordinasyonu kapsamında, 2026 yılının Şubat-Temmuz döneminde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç yapılanmalarına yönelik binlerce operasyon gerçekleştirildi; on binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı, çok sayıda şüpheli tutuklandı, çok sayıda şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı. 22 Haziran tarihli genelgemiz doğrultusunda organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz daha da güçlendirilirken, suçtan elde edilen yüz milyonlarca lira ile yüksek miktarda döviz, milyarlarca lira değerindeki uyuşturucu madde ve üretim girdileri, binlerce taşınmaz, araç, banka hesabı, şirket ve finansal işletme soruşturma ve tedbir süreçlerine dâhil edildi. Yasa dışı bahis siteleri ve kripto varlık hesapları hakkında gerekli işlemler yapılırken, tespit edilen toplam işlem hacmi bir trilyon Türk lirasını aşmıştır. Operasyonların ayrıntıları ve güncel veriler, Adalet Bakanlığımızın resmî yayın organları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu rakamların her biri; kapsamlı soruşturmaları, titiz delil toplama süreçlerini, Cumhuriyet savcılarımızın ve kolluk birimlerimizin yoğun emeğini ifade etmektedir. Bu tablo bize şunu söylüyor: Örgütlü suç, yalnızca bir asayiş meselesi değildir; aynı zamanda devasa bir kayıt dışı ekonomi ve kara para meselesidir. Bu nedenle, bundan sonra da suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara yöneleceğiz. Suç gelirini koruyamayan, parasını sisteme sokamayan, taşınmazını ve şirketini kullanamayan örgüt ayakta kalamaz. Kararlıyız ve milletimizin başına bela olan her suç yapısının üzerine, şekli bireysel de olsa kurumsal da olsa, sonuna kadar gitmeye kararlıyız. Ellerindeki tüm paravan yapıları yok etmeye hazırız” dedi.

‘SANAL BAHİS VE KUMAR İLE SOKAK ÇETELERİYLE MÜCADELEDE YENİ BİR BOYUTA GEÇECEĞİZ’

Gürlek, “Kıymetli basın mensupları, gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımızı tehdit eden; ülkemizin gelecek nesillerini zehirleyen, ekonomik anlamda çekirdek ailelerimizi çökerten, ticaretimizi ve ekonomimizi sekteye uğratan uyuşturucu belası, sanal bahis ve kumar ile sokak çeteleriyle mücadelede artık yeni bir boyuta geçeceğiz. Hukuk sistemimizdeki eksiklikleri giderecek, vatandaşlarımıza devlet ciddiyetiyle can ve mal güvenliği teminatını en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Bu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bize kesin ve net talimatıdır. Bugün burada, bu ciddiyetimizi ilk ağızdan paylaşmak için huzurlarınızdayız" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI ADLİ YARDIMLAŞMA, İADE VE ORTAK SORUŞTURMA SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRACAĞIZ'

Gürlek, "Aziz İstanbullu hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları, önümüzdeki dönemde 5 alana özellikle yoğunlaşacağız. Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında ihtisaslaşmayı artıracağız. Kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen aklama yöntemlerine karşı teknik kapasitemizi güçlendireceğiz. Uluslararası adli yardımlaşma, iade ve ortak soruşturma süreçlerini hızlandıracağız. Savcılarımızın örgütlü suç, narkotik ve mali analiz alanındaki uzmanlığını sürekli eğitimlerle destekleyeceğiz. İllerimizin saha tecrübesini ortak veri ve analiz altyapısıyla buluşturacağız. Bu sebeple; uyuşturucu şebekeleri, sanal bahis ve kumar yapıları, sokak çeteleri dâhil tüm illegal yapılanmaların kılcal damarlarına kadar inerek hesap soracak ve yasaların bize verdiği tüm yetkileri kullanarak üzerlerine gideceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Değerli basın mensupları, buradan bir kez daha açıkça ifade ediyorum: Suç örgütlerinin büyüklüğü, uluslararası bağlantıları, finansal gücü veya kullandıkları teknolojinin karmaşıklığı bizi yolumuzdan çeviremez. Devletimizin imkânları, kurumlarımızın tecrübesi ve hukukun kudreti her türlü suç yapılanmasından üstündür. Bu mücadelede fedakârca görev yapan Cumhuriyet savcılarımıza, hâkimlerimize, emniyet ve jandarma teşkilatımıza, Sahil Güvenlik ve gümrük birimlerimize, MASAK ve Adli Tıp Kurumu uzmanlarımıza, Bakanlığımızın bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Uluslararası iş birliği süreçlerine katkı sunan muhatap kurumlara da şükranlarımı ifade ediyorum. Hedefimiz nettir: Suçun kazanç kapısı olmadığı, gençlerimizin zehirden korunduğu, vatandaşımızın emeğinin güvence altında bulunduğu ve herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye. Bu hedef doğrultusunda azimle, sabırla ve hukuktan ayrılmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.