Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu, 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin patent başvuru istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Van'da ocak-haziran döneminde toplam 17 patent başvurusu gerçekleştirildi. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise toplam 4 bin 641 patent başvurusu yapıldı.

Aylık verilere göre Türkiye genelinde ocak ayında 574, şubat ayında 663, mart ayında 766, nisan ayında 817, mayıs ayında 747 ve haziran ayında bin 74 patent başvurusu kayıtlara geçti.

Van'da ise ocak ayında 4, şubat ayında 6, mart ayında 2, nisan ayında 3, mayıs ayında 1 ve haziran ayında 1 patent başvurusu yapıldı. Böylece ilin yılın ilk altı ayındaki toplam patent başvuru sayısı 17 oldu. Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında ilk altı aylık dönemde en fazla patent başvurusu 86 başvuruyla Elazığ'da gerçekleşti. Elazığ'ı 37 başvuruyla Erzurum, 19 başvuruyla Malatya ve 17 başvuruyla Van izledi. Bölgede Ağrı ve Bingöl'de 2'şer, Bitlis'te 3, Erzincan'da 3, Hakkari'de 4, Muş'ta 4, Tunceli'de 3, Ardahan'da 2 patent başvurusu yapıldı. En az patent başvurusu ise 1'er başvuruyla Kars ve Iğdır'dan gerçekleşti.