Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Atatürk Şehir Stadı'nın yeni stadyum projesi kapsamında yürütülecek ön inceleme ve yıkım çalışmaları nedeniyle 26 Temmuz 2026 Pazar gününden itibaren geçici süreyle vatandaşların kullanımına kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Van'da inşa edilecek yeni stadyum için mevcut Atatürk Şehir Stadı'nda ön inceleme ve yıkım çalışmalarının başlayacağı belirtildi. Bu kapsamda statta gerçekleştirilen tüm spor etkinlikleri ile vatandaş girişlerinin, çalışmalar tamamlanıncaya kadar durdurulacağı ifade edildi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, "26 Temmuz 2026 Pazar gününden itibaren Atatürk Şehir Stadı'ndaki tüm spor etkinliklerine ve vatandaş girişine belli bir süreyle ara veriyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

Yeni stadyum projesi kapsamında başlatılacak çalışmaların ardından Van'ın modern bir spor tesisine kavuşması hedefleniyor.