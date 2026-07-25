Kaldırımlardaki sarı hissedilebilir yürüme bantlarının araçlar ve çeşitli cisimler tarafından işgal edilmesi ile toplu taşımada yaşanan sorunlar, engelli vatandaşların yaşamını olumsuz etkiliyor.

Bu sorunlardan muzdarip olan 45 yaşındaki görme engelli Medeni Koç, yaşadığı sıkıntıları Wanhaber'e anlattı.

1981 doğumlu olduğunu belirten Medeni Koç, günlük hayatta en büyük sorunlarının sarı hissedilebilir yürüme bantlarının işgal edilmesi ve toplu ulaşım olduğunu söyledi.

“SARI BANTLARI İŞGAL EDİYORLAR”

Görme engelli bireylerin yön bulabilmesi için yapılan sarı bantların sık sık vatandaşlar tarafından işgal edildiğini ifade eden Koç, “Bazı insanlarımız sarı bantları işgal ediyor. Geldiğimizi gördükleri halde çekilmiyorlar. Çarpmamak için uyarıyorum ama insanlar bana çarpıyor. Çoğu kişi serbest yürüdüğüm için görme engelli olduğuma inanmıyor. 'Numara yapıyor' diyenler oluyor. Bu yüzden çok sıkıntı çekiyoruz. Aslında hayat bize zor değil, gören insanlar hayatı bize zorlaştırıyor. Bir de üstüne bize 'kör' diyerek dalga geçenler oluyor. Genelleme yapmak istemiyorum ama bu durum bizi gerçekten üzüyor.” dedi.

“YÜZDE 90 GÖRME ENGELLİYİM”

Koç, doğuştan görme engelli olduğunu dile getirerek, “Yüzde 90 görmüyorum. Sadece ışığı hissedebiliyorum ama ne olduğunu seçemiyorum. Sol gözüm protez. Sağ gözümde ise çok az görme var. Doktorlar damarların kuruduğunu söyledi. Bunun da bir tedavisi yok.” ifadelerine yer verdi.

“MAVİ HALK OTOBÜSLERİ BİZİ ALMIYOR”

Toplu ulaşımda da ciddi sorun yaşadığını dile getiren Koç, ücretsiz engelli kartı kullandıkları gerekçesiyle bazı halk otobüslerine alınmadıklarını iddia etti. Koç, “En büyük sorunlarımızdan biri de ulaşım. Engelli kartımız var ve ulaşım ücretsiz. Ancak mavi halk otobüsleri bizi almıyor. Birkaç şoföre de söyledim. 'Keşke sağlığım yerinde olsaydı da bu karta ihtiyacım olmasaydı' dedim. Ayda bir kez Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kontrole gidiyorum. Bazen Şabaniye Mahallesi'nden hastaneye kadar yürümek zorunda kalıyorum. Kartımız geçmiyorsa söylesinler, ücretini ödeyelim. Ama bu durum bize zorluk çıkarıyor.” dedi.

“VAN'IN TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİNİ GEZEMİYORUM”

Yaşadığı ulaşım sıkıntıları nedeniyle sosyal hayata da katılamadığını belirten Medeni Koç, Van'ın birçok noktasına gidemediğini söyleyerek, “Kendi başıma Van'ın hiçbir tarihi ve turistik yerine gidemiyorum. Şabaniye Mahallesi'nde yaşıyorum ve çoğu yere yürüyerek gitmek zorunda kalıyorum. Hemşerilerimizden ricamız özellikle görme engelliler için yapılmış olan sarı bantları işgal etmesinler, hayatımıza engel olmasınlar. Belediyeler ise biz görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atsınlar.” ifadelerine yer verdi.