Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan temsilcimiz Van Spor FK’de yapılanma devam ediyor. Henüz sınırlı sayıda transfer çalışması gerçekleştiren kırmızı siyahlı ekipte, birçok futbolcu ile de yollarını ayırıyor.

Son olarak Erzurum kampında takım ile antrenmanlara çıkan Finlandiyalı Santeri Wainö Emil Hostikka, Vanspor’dan ayrılarak rakip Ümraniyespor ile anlaştı.

Ocak 2026'da Finlandiya ekibi Helsinki'den Vanspor'a transfer olan Santeri Wainö Emil Hostikka, Erzurum kampında da kırmızı-siyahlı ekiple birlikte yer aldı.

ÜMRANİYESPOR İLE ANLAŞTI

Haziran 2027'ye kadar Vanspor ile sözleşmesi bulunan tecrübeli sol kanat oyuncusu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaştı.

Ümraniyespor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Santeri Hostikka'nın kesin transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Hostikka'ya hoş geldin diyor, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz.”

Hostikka, Vanspor formasıyla 2025-2026 sezonunda çıktığı 19 resmi maçta 5 gol kaydederken, 4 sarı kart gördü.