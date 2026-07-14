Vanspor FK'nın önceki dönem 2. Başkanı Veysi Gencer, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na hitaben yayımladığı açık mektupta Van'ın yıllardır çözüm bekleyen ulaşım, altyapı ve stat sorunlarını gündeme taşıdı. Gencer, yeni bir stat yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, yeni tesis tamamlanıncaya kadar Vanspor'un mevcut statta maçlarını oynamaya devam edebilmesi için gerekli iyileştirmelerin yapılmasını istedi.

Vanspor FK'nın önceki dönem 2. Başkanı Veysi Gencer, sosyal medya hesabından yaptığı "Bakanlıklarımıza Açık Mektup: Van İlinin Acil İhtiyaçları Hakkında" başlıklı açıklamada, Van'ın kronikleşen sorunlarına dikkat çekti.

Gencer, mektubuna, "Van'da yaşayan bir vatandaş olarak, kadim şehrimizin yıllardır çözüm bekleyen temel altyapı, ulaşım ve spor tesisi sorunlarını dikkatinize sunmak istiyorum. Şehrimizin içinde bulunduğu durum, biz vatandaşlarımızı derinden etkilemekte ve günlük yaşam kalitemizi ciddi manada düşürmektedir." ifadeleriyle başladı.

"Van Çevre Yolu en büyük kanayan yara"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sorumluluk alanındaki eksikliklere değinen Gencer, yıllardır tamamlanamayan çevre yolu ve bozulan yolların Van halkını mağdur ettiğini belirtti.

Gencer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardır bitirilemeyen Van Çevre Yolu, şehrimizin en büyük kanayan yarasıdır. Mevcut yollarımızın büyük bir kısmı bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz halde olup, 'köstebek yuvası' tabirini tam anlamıyla karşılamaktadır. Devam eden inşaatların yarım yamalak bırakılması hem araçlarımıza maddi zarar vermekte hem de trafik çilesini çekilmez kılmaktadır."

Havalimanındaki uçuş yetersizliğine de dikkat çeken Gencer, "Havalimanımızdaki yetersiz uçak seferleri nedeniyle hastalarımızın sevki, ticari faaliyetlerimiz ve seyahat özgürlüğümüz kısıtlanmıştır. Alternatif ulaşım yollarının ise fahiş fiyatlarla sunulması, vatandaşımızı büyük bir mağduriyete sürüklemektedir." dedi.

"Van'a modern bir stat kazandırılmalı"

Açıklamasında Van'ın stat ihtiyacına geniş yer veren Gencer, mevcut stadın artık ihtiyaca cevap vermediğini belirtti.

"Diğer taraftan, 1,5 milyon nüfuslu şehrimizin modern bir stadının olmaması büyük bir eksikliktir. Yıllardır deprem sonrası dönemin şartlarıyla kullanılan stadyumumuz, artık fiziki ömrünü tamamlamış ve güvenlik riskleri barındıran bir durumdadır." ifadelerini kullanan Gencer, yeni stat için de çağrıda bulundu.

"Şehrimize; çevre yolu güzergâhında veya Edremit bölgesinde, en az 30-35 bin kişilik kapasiteye sahip, modern ve yeni bir stadyum kazandırılması elzemdir." diyen Gencer, yeni stat tamamlanıncaya kadar Vanspor'un mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Vanspor mevcut statta oynamaya devam etmeli"

Veysi Gencer, açıklamasında şu talebi dile getirdi:

"Yeni stat inşaatı tamamlanana kadar ise Vansporumuzun maçlarını mevcut eski stadyumumuzda oynamaya devam edebilmesi adına gerekli iyileştirmelerin yapılıp bu süreçte orada kalmasının sağlanmasını talep ediyoruz."

"Van hak ettiği hizmetleri bekliyor"

Açıklamasının sonunda Van halkının beklentilerini dile getiren Gencer, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, bu şehrin evlatları olarak hak ettiğimiz hizmetleri bekliyoruz. Süregelen bu yokluklar ve hizmet eksiklikleri, toplumumuzdaki huzuru bozmakta ve sosyal ilişkilerimizi yıpratmaktadır. Siz değerli büyüklerimizden, Van'ın sesine kulak vermenizi ve bu sorunların çözümü için gerekli adımları ivedilikle atmanızı saygılarımla arz ederim."

Vanspor'un yeni sezonda iç saha maçlarını nerede oynayacağına ilişkin belirsizlik sürerken, Veysi Gencer'in stat başta olmak üzere Van'ın ulaşım ve altyapı sorunlarını da kapsayan çağrısı kamuoyunda dikkat çekti.