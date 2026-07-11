Vanspor FK Başkanı Şahin Aslan, yeni sezon öncesi kulübün yaşadığı stat belirsizliğinin hem yönetimi hem de futbolcuları zor durumda bıraktığını söyledi.

Dün gece Van Org sosyal medya hesabında Nurullah Çetin'in canlı yayın konuğu olan Başkan Şahin Aslan, kulübün son durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Göreve gelmeden önce yaşanan süreçte Nijeryalı futbolcu Kenneth Mamah'ın takımdan ayrıldığını belirten Aslan, başarılı oyuncunun yeni sezonda Vanspor forması giymeyeceğini açıkladı.

Aslan, en büyük problemlerden birinin ise iç saha maçlarının hangi ilde oynanacağının henüz netleşmemesi olduğunu ifade ederek, bu belirsizliğin transfer çalışmalarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Futbolcuların sürekli kendilerine aynı soruları yönelttiğini dile getiren Aslan, "Oyuncularımız bize 'Maçlarımızı hangi ilde oynayacağız? Ailemizi nereye getireceğiz? Nerede ev tutacağız?' diye soruyor. Biz de stat konusu netleşmediği için kesin bir cevap veremiyoruz. Bu belirsizlik hem futbolcuları hem de yönetim olarak bizi ciddi anlamda zorluyor." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini belirten Aslan, stat sorununun bir an önce çözüme kavuşmasının hem takımın motivasyonu hem de transfer sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.