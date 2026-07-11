Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Vanspor FK'da stat ve sponsor arayışları sürerken, Kulüp Başkanı Şahin Aslan'dan Van'daki siyasilere dikkat çeken açıklamalar geldi.

Dün gece Van Org sosyal medya hesabında Nurullah Çetin'in canlı yayın konuğu olan Başkan Şahin Aslan, kulübün son dönemde hem stat hem de sponsor konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Yaşanan süreçte Van'daki siyasetçilerden yeterli desteği göremediklerini ifade eden Aslan, kendilerine yalnızca eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in sahip çıktığını dile getirdi.

Başkan Aslan, "Bu süreçte Van'daki siyasetçilerden beklediğimiz desteği göremedik. Stat ve sponsor konusunda önemli bir mücadele verdik. Yanımızda olan, kapısını açan ve bize destek veren tek isim Hüseyin Çelik oldu. Kendisine kulübümüz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vanspor'un yalnızca bir futbol kulübü olmadığını, Van'ın ortak değeri olduğunu vurgulayan Aslan, kentin tüm dinamiklerinin kulübe sahip çıkması gerektiğini belirterek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Şahin Aslan'ın canlı yayındaki açıklamaları, Vanspor camiasında ve kent kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle Van'daki siyasilere yönelik "yalnız bırakıldık" mesajı, yeni sezon öncesinde kulübün yaşadığı stat ve sponsor krizini bir kez daha gündeme taşıdı.