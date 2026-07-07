Van Spor’un önemli futbolcularından biri olan Zan Jefsenak, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı. Tecrübeli futbolcunun yeni takımı NK Maribor oldu.

2 Eylül 2025 tarihinde İtalya Serie A ekiplerinden Pisa Sporting Club'dan kiralık olarak Vanspor'a transfer edilen Sloven futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni takımını buldu.

JEVSENAK’IN YENİ TAKIMI MARİBOR

Jevsenak, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Slovenya temsilcisi NK Maribor'a transfer olduğunu duyurdu.

VANSPOR’DA 29 KARŞILAŞMADA YER ALDI

Orta sahada görev yapan Jevsenak, Vanspor formasıyla 2025-2026 sezonunda 28'i lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 29 resmi karşılaşmada görev aldı. Sezon boyunca 4 sarı kart gören Sloven futbolcu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.