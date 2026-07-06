Vanspor FK'de iki dönem başkanlık yapan Erol Temel, 1 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin ardından görevini Şahin Aslan'a devretmişti.

Kongrede yeni yönetime desteğinin süreceğini vurgulayan Temel, son paylaşımında da bu desteğini yineleyerek Vanspor'a hizmetin sözle değil, icraatla yapılacağını dile getirdi.

“VEREMEYECEĞİMİZ TEK BİR KURUŞUN DAHİ HESABI YOKTUR”

Temel, paylaşımında, “Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki; yaklaşık iki yıl boyunca Vanspor Kulübü Başkanlığı görevini büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüm. Bu süreçte ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, kulübümüz adına veremeyeceğimiz tek bir kuruşun dahi hesabı yoktur. Vicdanımız da alnımız da açıktır. Bugün de görevde olmasam bile Vanspor'un menfaatleri için elimden gelen her türlü desteği vermeye devam ediyorum.” dedi.

“HODRİ MEYDAN! VANSPOR'U NE KADAR SEVDİĞİNİZİ ORTAYA KOYUN”

Maddi ve manevi her şeylerini ortaya koyduklarını belirten Temel, “Son zamanlarda kulübümüz üzerinden algı oluşturmaya çalışan, gerçeği yansıtmayan rakamlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişi ya da kişiler şunu çok iyi bilmelidir: Biz bu arma uğruna gerektiğinde maddi ve manevi her şeyimizi ortaya koyduk. Emek vermeden, sorumluluk almadan klavye başında yapılan yorumlarla Vanspor'a hizmet edilmiş olmaz. Hodri meydan! Vanspor'u ne kadar sevdiğinizi ve bu kulüp için ne yaptığınızı ortaya koyun.” ifadelerine yer verdi.

“BİZİM SEVDAMIZ MAKAMLAR DEĞİL, VANSPOR'DUR”

Eski başkan Erol Temel sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Vanspor'a hizmet, lafla değil icraatla olur. Bugün göreve seçilen Sayın Şahin Aslan Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin tamamı, benim ve önceki yönetimimizin bu kulüp için nasıl bir mücadele verdiğini çok iyi bilmektedir. Ben dün olduğu gibi bugün de Sayın Başkanımız Şahin Aslan'ın ve yönetim kurulunun yanındayım. Bundan sonra da çocukluk aşkımız olan Vanspor'un başarısı için elimden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğim. Çünkü bizim sevdamız makamlar değil, Vanspor'dur.”