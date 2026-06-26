Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan deneyimli futbolcu, Vanspor'da yaşadığı şampiyonluk sevincini, kaptanlık onurunu ve taraftarlarla kurduğu bağı unutmayacağını vurguladı.

2024-2025 sezonunda 2. Lig play-off sürecinde Vanspor'un şampiyonluk yolculuğunda önemli rol oynayan Bekir Can Kara, 2025-2026 sezonunda da kırmızı-siyahlı formayla mücadele etti. Geride kalan sezonda 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen deneyimli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.

“VANSPOR’DAN AYRILMIŞ BULUNUYORUM”

Bekir Can Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “3 yıl boyunca formasını büyük bir gururla taşıdığım Vanspor Kulübü'nden ayrılmış bulunuyorum. Bu süreçte şampiyonluk sevinci yaşamanın, kulübüme bonservis kazandırmanın ve son sezonda birlikte mücadele ederek ligde kalma hedefini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadım.” dedi.

“TAKIMDA KAPTANLIĞI GURURLA YAPTIM”

Vanspor camiasını en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Kara, “Kaptanlığını gururla yaptığım, sahada ve saha dışında geçirdiğim her dakika boyunca elimden gelenin en iyisini vermeye, bu büyük camiayı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Başta birlikte çalıştığım teknik ekipler, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları, her şartta ve yaşadığım zorluklarda desteğini hissettiğim, yanımda dimdik duran büyük Vanspor taraftarına gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

“CAMİAYA BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Vanspor’a başarılar dileyen Bekir Can Kara, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Vanspor benim için her zaman özel bir yere sahip olacak. Bu camiaya bundan sonraki süreçte başarılar diliyor, haklarında hayırlısı olmasını temenni ediyorum. Hoşça kal Vanspor.”