Gelir-gider tablosunu düzenli olarak kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Özgür İreç İlhan, Wanhaber'e yaptığı açıklamada kulübün borç durumunun da tüm ayrıntılarıyla açıklanacağını ifade etti.

Vanspor FK Başkanı Özgür İreç İlhan, kulübün mali yapısına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeni yönetim olarak yalnızca sportif başarıyı değil, mali anlamda güçlü ve sürdürülebilir bir kulüp oluşturmayı hedeflediklerini belirten İlhan, şeffaf yönetim anlayışından taviz vermeyeceklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana lig hazırlıkları nedeniyle yoğun bir süreç yaşadıklarını anlatan İlhan, kısa süre içerisinde kulübün mali verilerini düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaya başlayacaklarını vurguladı.

GELİR-GİDER TABLOSU DÜZENLİ OLARAK AÇIKLANACAK

Kulübün mali yapısının herkes tarafından bilinmesi gerektiğini dile getiren Özgür İreç İlhan, Vanspor'da yeni dönemde hesap verebilir bir yönetim anlayışı oluşturacaklarını, belli aralıklarla gelir-gider tablolarını kamuoyunun bilgisine sunacaklarını ve elde edilen gelirlerin şeffaf bir şekilde görülebileceğini belirtti.

İlhan, “En geç ayda bir, mümkün olursa 15-20 günlük periyotlarla gelir-gider tablomuzu kamuoyuyla paylaşacağız. Vanspor'un mali yapısını herkesin görebildiği, takip edebildiği bir sistem oluşturmak istiyoruz.” dedi.

“EN BÜYÜK BAŞARI BORÇLARI AZALTMAK OLACAK”

Yeni yönetimin öncelikli hedeflerinden birinin kulübün mali yükünü hafifletmek olduğunun altını çizen İlhan, sezon sonunda yalnızca ligde alınacak sonucun değil, mali tablonun da başarı kriteri olacağını söyledi. İlhan, “Takımımız ligi iyi bir noktada tamamlarken aynı zamanda kulübün borç yükünü önemli ölçüde azaltabilirsek bunu en büyük başarı olarak göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“TRANSFERLER MALİ SÖYLEMLERDEN ETKİLENİYOR”

Borç tartışmalarının yalnızca kamuoyunu değil, transfer sürecini de doğrudan etkilediğini dile getiren Özgür İreç İlhan, profesyonel futbolcuların mali istikrarı bulunan kulüpleri tercih ettiğine dikkat çekti.

Kulüp hakkında ortaya atılan yüksek borç rakamlarının futbolcularda tedirginlik oluşturduğunu ifade eden İlhan, yeni yönetim olarak güven ortamını yeniden tesis etmeyi hedeflediklerini söyledi. İlhan, “Vanspor'un yeniden güven veren bir kulüp kimliği kazanması için mali disiplini ön planda tutacağız. Borç tablomuzu kuruş kuruş kamuoyuyla paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.