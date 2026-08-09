Trendyol 1. Lig’de heyecan başladı. Van Spor Futbol Kulübü, ligin ilk hafta maçında, ev sahibi olarak Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda Metro Holding Kayserispor’u konuk edecek.

Vanlı futbolseverlerin beklediği gün geldi. Binlerce taraftarın gönül verdiği kırmızı – siyahlı Van temsilcisi, bugün ligin ilk maçına çıkacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Sezon öncesi Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kampa giren ve burada sıkı bir hazırlık süreci gerçekleştiren Van Spor FK, bugün ilk sınavını verecek.

Teknik Direktör Murat Yıldırım nezaretinde, yeni transferlerin de dahil olduğu Van Spor FK, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

MAÇ SAAT 21.30’DA

Van Spor FK – Metro Holding Kayserispor maçı bugün (9 Ağustos Pazar) oynanacak. Zorlu maç saat 21.30’da başlayacak. Mücadeleye, Manisa Spor Toto Akhisar Stadyumu ev sahipliği yapacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Van Spor FK – Kayserispor Futbol A.Ş. maçını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Yardımcı hakemliklerini Seyfettin Ünal ve Batuhan Bıyıklı’nın yapacağı maçta dördüncü hakemi olarak da Muhammet Alperen Çopur hazır bulunacak.

YENİ TRANSFERLER BEKLENİYOR

Ekonomik sıkıntıların baş göstermesinden dolayı transfer çalışmalarını henüz tamamlayamayan Van Spor FK’nin, önümüzdeki hafta içi yeni hamleler yapması bekleniyor. Yeni transferlerle takımın güç kazanması hedeflenirken, hangi mevkilere transferler yapılacağı merakla bekleniyor.