Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu için profesyonel liglerde Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri kamuoyuyla paylaştı. Üçüncü değerlendirme toplantısını gerçekleştiren TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksiklerini tamamlayan 11 kulübe daha lisans verilmesine karar verdi.

Böylece Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüp sayısı 29'dan 40'a yükseldi.

VANSPOR'UN PUANI SİLİNDİ

Ancak belirlenen süre içerisinde gerekli şartları yerine getiremeyen kulüpler arasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK da yer aldı.

Kurul, Vanspor FK'nın yanı sıra 2. Lig temsilcileri İskenderunspor ve GMG Kastamonuspor hakkında puan silme cezası uygulanmasına karar verdi. TFF, kulüplerin kaç puanının silineceğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Yeni sezona transfer çalışmaları ve yeniden yapılanma süreciyle hazırlanan Vanspor'da, lisans sürecinde yaşanan bu gelişmenin kulübün nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. Gözler şimdi TFF'nin puan silme cezasının detaylarına ve kulüpten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.