Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele edeceği Trendyol 1. Lig’de sezonun başlamasına sayılı günler kaldı.

Girdikleri kamplarda sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar yeni transferlerle kadrosunu güçlendirirken, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Bu kapsamda Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kampı’nda sezon hazırlıklarını sürdüren Van Spor Futbol Kulübü, ilk maçta ev sahibi hüviyetiyle Kayserispor Futbol A.Ş.’yi ağırlayacak. Ancak şuana kadar TFF sayfasında, maçın hangi sahada oynanacağına dair bilgi paylaşılmadı.

Yerli ve yabancı transferlerle sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Van Spor Futbol Kulübü’nde yeni transferlerin de yapılması beklenirken, yeni sezonda nasıl bir performans ortaya konulacağı da yine merak edilen konular arasında.

İŞTE İLK HAFTA PROGRAMI

Trendyol 1. Lig’de ilk haftanın maç programı şu şekilde;

07.08.2026 21:30 Boluspor - Manisa Futbol Kulübü

08.08.2026 17:00 Bandırma Spor - İstanbulspor A.Ş.

08.08.2026 19:00 Ümraniyespor - Mardin 1969 Spor

08.08.2026 19:00 Sivasspor - Esenler Erokspor

08.08.2026 21:30 Antalyaspor A.Ş. - Keçtaş Ankara Keçiörengücü

09.08.2026 19:00 Iğdır Futbol Kulübü A.Ş. - Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş.

09.08.2026 19:00 Sms Grup Sarıyer - Muğlaspor Kulübü

09.08.2026 21:30 Van Spor Futbol Kulübü - Kayserispor Futbol A.Ş.

09.08.2026 21:30 Bodrum FK - Bursaspor

10.08.2026 21:30 Pendikspor Futbol A.Ş. - Batman Petrol Spor A.Ş.