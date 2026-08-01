Vanspor’un yeni sezonki formaları belli oldu. Kırmızı-siyahlı kulüp, 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, formaların yalnızca bir spor ekipmanı olarak değil, Van'ın tarihini, kültürünü ve kimliğini yansıtan özel tasarımlar olarak hazırlandığı vurgulandı. Tasarımlarda Urartu ve Van Gölü gibi Van'ın değerlerine de yer verildi.

Kulübün açıklamasında, “Yeni sezonun ruhunu, şehrimizin hikâyesiyle buluşturuyoruz. 2026-2027 sezonu formalarımızı yalnızca sahada giyeceğimiz bir forma olarak değil; Van'ın tarihini, kültürünü ve kimliğini taşıyan bir değer olarak tasarladık.” ifadelerine yer verildi.

İşte o formalar ve Van Spor tarafından formalara ilişkin yapılan paylaşımlar;

EFSANE ÇUBUKLU

Köklerimizden aldığımız gücü, Vanspor'un vazgeçilmez renklerini ve yıllardır tribünlerde yaşayan geleneği yeniden sahaya taşıyor.

URARTU

Bu kadim coğrafyanın binlerce yıllık mirasından ilham alan, tarihimize saygıyı ve aidiyetimizi yansıtan özel tasarım.

VAN GÖLÜ

Şehrimizin en güçlü simgesinden ilham alan; mavinin huzurunu, Van'ın eşsiz doğasını ve memleket sevgisini üzerinde taşıyan özgün forma.

Açıklamanın devamında, “Her desen bir anlam, her detay bir hikâye, her forma ise bu şehrin ruhunu temsil ediyor. Bu sezon yalnızca formamızı değil; Van'ı, tarihimizi ve ortak sevdamızı gururla taşıyacağız. Büyük Vanspor camiasına armağan olsun.” ifadeleri kullanıldı.