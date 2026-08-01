TFF'nin açıkladığı programa göre, temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü'nün Trendyol 1. Lig'de oynayacağı 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. hafta karşılaşmalarının tarih ve saatleri de netleşti.

Daha önce ligin ilk hafta fikstürü de açıklanmıştı. Kırmızı-siyahlı ekip, sezonun açılış maçında ev sahibi hüviyetiyle Kayserispor'u konuk edecek. Vanspor, ligin ilk 8 haftalık periyodunda dikkat çeken karşılaşmalara çıkacak.

İÇ SAHA MAÇLARININ STADI HENÜZ BELLİ DEĞİL

TFF'nin açıkladığı programda maçların büyük bölümünün akşam saatlerinde oynanacağı görüldü. Vanspor'un iç saha maçlarını oynayacağı stat konusu ise henüz netlik kazanmadığı için programda iç saha karşılaşmalarının stat bilgisine yer verilmedi.

İşte Vanspor'un 2-8. hafta programı

Vanspor, 2. haftada deplasmanda Manisa FK'ya konuk olacak. Karşılaşma 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, 23 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da İstanbulspor'u konuk edecek.

2 HAFTA ÜST ÜSTE DOĞU DERBİSİ

Vanspor, 4. haftada Doğu derbisi olarak adlandırılan ligin yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor'a konuk olacak. Mücadele 29 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak.

Temsilcimiz, 5. haftada bir diğer Doğu derbisinde ligin yeni ekiplerinden Batman Petrol Spor ile karşı karşıya gelecek. Vanspor'un ev sahipliğinde oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, 6 Eylül Pazar günü deplasmanda ligin yeni temsilcilerinden Muğlaspor ile karşılaşacak. Mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Vanspor, 7. haftada iç sahada Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Karşılaşma saat 17.00'de oynanacak.

Temsilcimiz, 8. Haftada; Süper Lig'den düşen Antalyaspor'a konuk olacak. Mücadele saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig’de sezon 7 Ağustos Cuma günü başlayacak. Temsilcimiz Van ekibi ise 9 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da Kayserispor Futbol A.Ş’yi konuk edecek.