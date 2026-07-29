Trendyol 1. Lig ekiplerinden Van Spor Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Öte yandan transfer çalışmaları da yürütülüyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendiren kırmızı-siyahlılar, şimdiye kadar üç yabancı oyuncuyu renklerine bağladı.

Son olarak transfer edilen orta saha oyuncusu Jurgen Bardhi ile forvet ve kanat oyuncusu Richairo Juliano Zivkovic'in kulüp tarafından paylaşılan mesajları taraftarlarda heyecan oluşturdu.

BARDHİ: “BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM”

Arnavutluk kökenli orta saha oyuncusu Jurgen Bardhi, Vanspor taraftarına seslendiği mesajında, “Merhaba Vanspor ailesi. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu harika ailenin bir parçası olduğum için heyecanlıyım. Hepinizle tanışmak ve elimden gelenin en iyisini ortaya koymak için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere.” dedi.

ZİVKOVİC: “KULÜP İÇİN BİRÇOK GOL ATMAK İSTİYORUM”

Curaçao uyruklu forvet ve kanat oyuncusu Richairo Juliano Zivkovic ise taraftarlara hitaben yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi; “Merhaba Vanspor taraftarları. Takıma katıldığım için çok heyecanlıyım. Kulüp için birçok gol atmak ve sizleri en kısa sürede yakından görmek için sabırsızlanıyorum.”