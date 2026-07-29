Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile elektronik para kuruluşlarının çalışmasıyla geliştirilen "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama" hizmeti e-Devlet Kapısı'nda kullanıma sunuldu.

HANGİ KURUMLARDA HESABINIZ OLDUĞU GÖRÜLEBİLECEK

TCMB'den yapılan açıklamada, 6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme hizmetleri alanını düzenleme ve denetleme görevini sürdüren Bankanın, sektörün güvenli, kesintisiz ve etkin şekilde işlemesi amacıyla çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda geliştirilen yeni hizmet sayesinde gerçek kişiler, e-Devlet üzerinden hangi ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplarının bulunduğunu görüntüleyebilecek.

MİRASÇILAR DA SORGULAMA YAPABİLECEK

Yeni hizmet yalnızca kişilerin kendi hesaplarıyla sınırlı olmayacak. Vatandaşlar, mirasçısı oldukları kişilerin ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki hesap bilgilerini de sistem üzerinden sorgulayabilecek.

YETKİLİ KURULUŞLAR LİSTESİ TCMB'DE

TCMB, yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güncel listesinin Bankanın internet sitesindeki "Ödeme Hizmetleri" bölümünde yayımlanmaya devam edeceğini bildirdi.