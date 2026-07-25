Türkiye'de bankacılık sektöründe müşteri deneyimini değiştirecek dev bir adım atıldı. Müşterilerin fiziki altın alımını kolaylaştırmak ve finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla bazı bankalar, ATM’leri üzerinden ambalajlı gram altın satışını resmen başlattı.

KUYUMCULARIN KAPALI OLDUĞU SAATLERDE BİLE ALTIN TEDARİKİ

Gelişen finansal teknolojilerle birlikte şube yükünü hafifletmek isteyen bankalar, ATM altyapılarını yeniledi. Pilot olarak seçilen merkezi noktalardaki ATM'lere özel altın modülleri entegre edildi. Yapılan bu yeni düzenleme sayesinde vatandaşlar, tıpkı kağıt para çeker gibi, sertifikalı ve ambalajlı gram altınlarını doğrudan ATM kasasından teslim alabiliyor.

Özellikle kuyumcuların kapalı olduğu mesai dışı saatlerde veya hafta sonlarında büyük kolaylık sağlayan bu hamlenin, kuyumculuk sektöründe nasıl karşılanacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Uzmanlar, uygulamanın özellikle düğün sezonlarında ve acil ziynet ihtiyaçlarında hayat kurtaracağını vurguluyor.

ATM’DEN FİZİKİ ALTIN NASIL ALINACAK?

ATM üzerinden gram altın alma süreci oldukça pratik ve güvenli bir prosedüre dayanıyor:

Erişim Kolaylığı: Müşteriler banka/kredi kartlarıyla veya karekod (QR) kullanarak ATM'ye giriş yapabiliyor.

Kolay Menü: "Altın İşlemleri" sekmesinden istenen gramaj seçiliyor.

Ödeme Seçenekleri: İşlem tutarı vadesiz hesaptan düşülebiliyor ya da kredi kartına borçlandırılarak anında tamamlanabiliyor.

Anında Teslimat: Onayın ardından ambalajlı ve özel güvenlik damgalı altın, ATM'nin para verme bölmesinden teslim ediliyor.

SAHTECİLİK RİSKİNE KARŞI SIKI ÖNLEM

ATM'lerden verilen altınlar; Darphane veya akredite edilmiş rafineriler tarafından üretilen, özel güvenlik kodlu ambalajlarda sunuluyor. Her bir ambalajın üzerinde taklit edilmesini engelleyen karekod ve seri numaraları yer alıyor. Bu sıkı denetim mekanizması sayesinde vatandaşların sahte veya ayarı düşük altın alma riski tamamen ortadan kaldırılıyor.

Şimdilik büyükşehirlerdeki yoğun ve merkezi pilot noktalarda başlayan uygulamanın, gelen talebe göre kısa sürede ülke genelindeki tüm ATM ağlarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.