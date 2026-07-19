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Görüntülerde, süratle ilerleyen Renault marka otomobilin dönüş yapmak isteyen araca çarpması ve ardından yaşanan zincirleme kaza anları saniye saniye yer aldı.

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kazanın ardından olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle darbe alan araç savrularak başka bir otomobile çarparken, zincirleme kazaya toplam 4 araç karıştı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Renault marka otomobil, iddiaya göre süratli seyir halindeyken önünde dönüş yapmak isteyen araca çarptı.

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