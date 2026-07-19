Kaza, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Arena Düğün Salonu önünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Renault marka otomobil, iddiaya göre süratli seyir halindeyken önünde dönüş yapmak isteyen araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle darbe alan araç savrularak başka bir otomobile çarparken, zincirleme kazaya toplam 4 araç karıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle Renault marka otomobilin hava yastıkları açıldı.
Kazanın ardından olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde, süratle ilerleyen Renault marka otomobilin dönüş yapmak isteyen araca çarpması ve ardından yaşanan zincirleme kaza anları saniye saniye yer aldı.