Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 10'uncu durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, 11 Temmuz'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Van Valisi Ozan Balcı'nın katıldığı açılış programıyla başladı. İlk kez 2024 yılında düzenlenen festival, bu yıl üçüncü kez Van'da gerçekleştirildi. 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen organizasyon, bugün Bayhan konseriyle tamamlanıyor.

Festival kapsamında Van'ın farklı noktalarında konserler, tiyatro gösterileri, sergiler, söyleşiler, uygulamalı atölyeler ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Van Müzesi'nde "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi" ile "Yaşayan Miras Van Sergisi" ziyaretçileri ağırlarken, Atatürk Kültür Parkı'nda kurulan Çocuk Köyü'nde çocuklara yönelik tiyatro gösterileri ve atölyeler gerçekleştirildi. Festival programında ayrıca söyleşiler, FotoMaraton etkinliği ve farklı yaş gruplarına yönelik kültür-sanat faaliyetleri de yer aldı.

Festivalin konser programında ilk gün Buray, ikinci gün Sefo, üçüncü gün Kıraç, dördüncü gün Simge, beşinci gün Fatma Turgut, altıncı gün Murat Boz ve yedinci gün Sagopa Kajmer sahne aldı. Van Kültür Yolu Festivali, bugün Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda Bayhan'ın vereceği konserle sona erecek.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde sekiz ay boyunca devam eden Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl 26 ilde etkinlikler düzenlenirken, Van festival takviminin 10'uncu durağı olarak yer aldı.